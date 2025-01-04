حادث نيو أورلينز الإرهابي يهز العائلة الملكية البريطانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: عبرت العائلة الملكية البريطانية عن حزنها الشديد لمقتل مواطن بريطاني في هجوم الدهس الارهابي في مدينة نيو أولينز الأميركية ليلة رأس السنة الجديدة.

وأفادت تقارير إن عاهل بريطانيا تشارلز الثالث، تواصل مع عائلة إدوارد بيتفير (31 عاما) وهو أحد ضحايا الهجوم الـ14 لتقديم تعازيه الشخصية، وكشف النقاب أنه ربيب مربية الأمير وليام والأمير هاري السابقة ألكسندرا بيتيفر، المعروفة باسم (تيجي ليج بورك).

يذكر أن العائلة الملكية من بين أول من يقدمون التعازي لأسر أولئك الذين تأثروا بحوادث الجرائم الخطيرة، لكن هذه الحادثة أثرت عليهم بطريقة مدمرة في شكل شخصي.

ومن عطلات التزلج إلى زيارات المدارس، عُرفت السيدة ليج بورك بأنها "المربية المفضلة" للأميرين وليام وهاري بعد أن اعتنت بهما بين عامي 1993 و1999.

حضور مطمئن

كانت تُعتبر بمثابة حضور مطمئن خلال اللحظات المؤثرة والمضطربة، بما في ذلك طلاق والديهما وبعد وفاة والدتهما الأميرة ديانا، وكانت بمثابة الأخت الكبرى للأميرة، وهي رابطة عميقة لدرجة أن العائلتين تداخلتا في حياة بعضهما البعض.

وحضرت السيدة ليج بورك حفلي زفافهما مع ابنها، توم، الأخ غير الشقيق للسيد بيتيفر، الذي كان صبيًا مرافقًا في حفل زفاف الأمير ويليام والأميرة كيت في عام 2011. كما أن الأمير هاري هو العراب لابنها الآخر، بينما هي العرابة لابنه الأمير آرتشي.

كما تواصل قصر كنسينغتون وهو مقر غقامة أمير ويلز الأمير وليام مع عائلة بيتيفر في أعقاب وفاة ابنهم الأكبر المأساوية.

وقال الأمير وليام إنه وأميرة ويلز كيت "مصدومان وحزينان" بشدة عند سماع هذه الأخبار، مثل عائلة السيد بيتيفر - وعائلات الضحايا الثلاثة عشر الآخرين لهذا الهجوم الشنيع - يشعرون بالدمار.