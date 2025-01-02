القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 47 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل

اعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها "أسقطت 47 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل". وأوضحت أن "من بين 72 مُسيرة في الإجمال أطلقتها موسكو، لم تصل 24 لأهدافها. وظلت هناك طائرة مسيرة واحدة في المجال الجوي الأوكراني حتى صباح اليوم".

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