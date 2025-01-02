افادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن نشرة الاستخبارات في حادث إطلاق النار بنيو أورليانز، بأن "منفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وخوذة".
واشارت الى ان "المحققين صادروا مسدسا وبندقية من طراز أي آر من منفذ الهجوم بعد مقتله".
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ب عن نشرة الاستخبارات بحادث إطلاق النار بنيو أورليانز: منفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وخوذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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