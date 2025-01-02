أ.ب عن نشرة الاستخبارات بحادث إطلاق النار بنيو أورليانز: منفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وخوذة

افادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن نشرة الاستخبارات في حادث إطلاق النار بنيو أورليانز، بأن "منفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وخوذة".

واشارت الى ان "المحققين صادروا مسدسا وبندقية من طراز أي آر من منفذ الهجوم بعد مقتله".