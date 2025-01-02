رئيس البرلمان العراقي أكد وجوب قيام تحالف عربي لمنع التقسيم: الدماء المسالة بلبنان والعراق لن تنهزم

أكّد رئيس مجلس النّواب العراقي ​محمود المشهداني​، أنّه "يجب أن يكون هناك تحالف حقيقي بين العراق وإيران وتركيا والسّعوديّة والأردن ومصر"، لافتًا إلى أنّ "الدّول المذكورة تعمل ضدّ التّقسيم، وليس من مصلحتها أن يكون تقسيم في المنطقة، وتسعى لمنع الفوضى وتأييد الاستقرار في سوريا".

وأوضح، خلال مهرجان تأبيني أقامته السّفارة الإيرانيّة في بغداد، أنّ "فكرة التّحالف العربي هي لمنع سيناريو التّقسيم الّذي يمزّق المنطقة ويحقّق الانتصار الحقيقي للكيان الصّهيوني"، مؤكّدًا أنّ "الدّماء الّتي سالت في ​لبنان​ والعراق منتصرة ولن تنهزم إلى أن تقوم السّاعة، لأنّ الشّهادة هي النّصر الحقيقي". وشدّد على أنّه "يجب أن تُستثمر التّضحيات في غزه ولبنان، حيث سيكون هناك ربيع إسلامي لاستثمار هذا الانتصار العظيم".