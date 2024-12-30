"العربي الجديد": قتلى ومصابون إثر انفجار قنبلة عن طريق الخطأ في أكاديمية الشرطة شرق القاهرة

أفادت صحيفة "العربي الجديد" القطرية، عن "انفجار ضخم هز أكاديمية الشرطة شرق العاصمة المصرية ‎القاهرة". وأكدت سقوط "قتلى وعدد من المصابين في الانفجار". وأوضحت الصحيفة أن "حادث ‎أكاديمية الشرطة سببه انفجار قنبلة عن طريق الخطأ في مخزن للسلاح". هذا، ولم يصدر حتى اللحظة أي أنباء رسمية عن الحادث.

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