شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تأسيسية الجبهة الوطنية: الحزب يستهدف تعزيز الحوار ونرفع شعار مصر للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد ضيف صقر، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، أن حزب الجبهة سيكون له دور قوى في الحياة السياسية القادمة، ومواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب المصرى، من تحديات دولية وإقليمية وداخلية وسيكون له دور كبير في إثراء الحياة السياسية، في ظل مشاركة عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولصياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية.

وأضاف صقر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحزب الجديد يرفع شعار مصر للجميع، ويجمع بين خبرات الأجيال، وطاقات الشباب، التي تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، والعمل علي إثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار عمليا، لكي يجسد قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين مختلف أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن الحزب مستعد للعمل مع كافة التيارات السياسية والفكرية الوطنية، وتحمل المسئولية والتضحية واقتحام المشكلات والأزمات، لتوفير مقومات حياة كريمة تليق بكل مصرية ومصري من أبناء هذا الوطن.

وكان قد تم تدشين حزب الجبهة الوطنية، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان قد شغل اللواء أحمد ضيف صقر، منصب محافظ الغربية الأسبق، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ومدير أمن أسوان ومدير أمن الأقصر، ومساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة التأهيل العلمى المؤهل، ومفتشا بوزارة الداخلية للعديد من المحافظات، ومن مواليد محافظة سوهاج.