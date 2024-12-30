قام مركز أمن عام كسروان برئاسة المقدم رنا عصفور بناء على قرار المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، وبمؤازرة قوة من الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام جبل لبنان، بترحيل سوريين عبر معبر العريضة كانوا قد اوقفوا امس في كسروان وصدر القرار بترحيلهم.

كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام رحل سوريين اوقفوا امس في كسروان بعد صدور قرار بترحيلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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