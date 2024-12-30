"البنتاغون": وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية صامد

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن "وقف إطلاق النار بين تركيا والقوات التي يقودها الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة في مدينة منبج ومحيطها بشمال سوريا ما زال صامدا".

وذكرت المتحدثة باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ، في حديث للصحفيين، أن "وقف إطلاق النار صامد في ذلك الجزء الشمالي من سوريا".

وقوات سوريا الديمقراطية هي الحليف الرئيسي في التحالف الأميركي لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا.

وتقود هذه العملية وحدات حماية الشعب، وهي الجماعة التي تعتبرها أنقرة امتدادا لمسلحي حزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي يقاتل الدولة التركية منذ 40 عاما.

وتصنف الولايات المتحدة وحلفاء تركيا الغربيون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية غير مشمولتين بالتصنيف نفسه.

وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 2000 جندي في سوريا يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية ومنع عودته، بعد أن كان قد استولى في عام 2014 على مساحات كبيرة من العراق وسوريا.