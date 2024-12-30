شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. جدول وجبات صحية بدائل للنشويات والأطعمة المقلية والان مع تفاصيل الخبر

يعد تناول الطعام الصحي حجر الأساس في إدارة مرض السكر، وعلى الرغم مما يعتقده الكثير من الناس، فإن هذا لا يعني أنه يتعين عليك التخلي عن كل ما تستمتع بتناوله، ولا يعني أيضًا تقديم مجموعة كاملة من الأطعمة الجديدة التي لم تجربها من قبل.



وفقا لموقع " diabetescarecommunity" استبدال البدائل الصحية بتخطيط وجبات مرضى السكر يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في مساعدتك على الاستمرار في الاستمتاع ببعض أطعمتك المفضلة، وعلى الرغم من حقيقة أنها تعتبر بدائل أكثر صحة، فمن المهم أن تضع في اعتبارك أحجام الحصص ، بحيث تكون السعرات الحرارية لكل وجبة مناسبة لخطة وجباتك.

يمكن أن يساعد اختيار الأطعمة ذات المحتوى العالي من الألياف في التحكم في نسبة السكر في الدم؛ بينما يمكن أن تساعد الأطعمة ذات المحتوى المنخفض من الدهون في تحسين مستويات الكوليسترول والمساعدة في إنقاص الوزن ، ويمكن أن تساعدك الأطعمة ذات المحتوى المنخفض من الصوديوم في إدارة ضغط الدم.

فيما يلى جدول بالأطعمة ذات محتوى أعلى من الألياف، أو أقل في السكر أو الدهون أو الصوديوم من الخيارات البديلة بدائل الحبوب والنشويات:

اختر خبز الحبوب الكاملة بدلا من الخبز الأبيض.

البطاطا الحلوة بدلا البطاطس المقلية.

الأرز البني أو الأرز البسمتي بدلا من الأرز البلدى.

الشعير والبرغل والكينوا بدلا المكرونة أو الأرز

بدائل الخضراوات:

اختر الخضراوات الطازجة المطهوة على البخار أو المشوية خضروات مطبوخة مع إضافة الزبدة أو صلصة الجبن

خضروات مجمدة مطهوة على البخار قليلاً بدلا من الخضراوات المعلبة

بدائل الفواكه:

اختر الفاكهة الطازجة بدلا من عصير الفاكهة.

الفاكهة المجمدة أو الفاكهة المعلبة في عصير الفاكهة بدلا من الفواكه المعلبة مع شراب سكر ثقيل

بدائل البروتين:

اختر بياض البيض بدلا من البيض الكامل.

قطع اللحوم قليلة الدهون بدلا من قطع اللحوم ذات الدهون العالية

لحم ديك رومي منزوع الجلد أو دجاج مشوي بدلا من اللحوم الباردة الدسمة.

الأجبان قليلة الدسم (أقل من 20% من الدهون) بدلا من الأجبان العادية (أكثر من 20% من الدهون)

الأسماك المشوية بدلا من الأنواع المقلية.

العدس أو البقوليات (الحمص، الفاصوليا الحمراء) بدلا من اللحم المفروم

الحليب وبدائله:

اختر الحليب خالى الدسم أقل من 1% بدلا من حليب كامل الدسم أو 2%

زبادي قليل الدسم (أقل من 2% من الدهون)، بدلا من زبادي يحتوي على أكثر من 4% من الدهون

الدهون والزيوت:

اختر

السمن الطبيعي من مصدر حيوانى بدلا من السمن النباتي المهدرج .

زيت الزيتون بدلا من الزبدة أو الزيت النباتي للطهي.

الوجبات الخفيفة والحلويات:

اختر

الماء بدلا من ماء الصودا المنكه .

الفشار بدلا من رقائق البطاطس المقلية.

حلوى الجيلاتين أو البودنج الخالية من السكر بدل من الأيس كريم.

شوكولاتة ساخنة خالية من السكر بدلا من قطعة شوكولاتة.