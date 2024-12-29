كشف "السر الغريب" وراء تحطم الطائرة الكورية الجنوبية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من سيئول (كوريا الجنوبية): أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، وموقع صحيفة "كوريا هيرالد"، إلى أن التحقيقات الأولية بخصوص الطائرة الكورية الجنوبية التي تحطمت، تشير إلى أن "اصطدام الطيور" هو السبب المحتمل لخلل في عجلات الهبوط، ويحدث هذا عندما تصطدم الطائرة بسرب من الطيور أو عندما تدخل الطيور إلى المحرك، وعلى الرغم من أنه حدث نادر إلا أنه تسبب في مصرع 62 راكباً على الأقل، من بين 181 راكباً.

وقد وقع الحادث بمطار موان الدولي بكوريا الجنوبي، بعد أن انحرفت الطائرة عن المدرج لدى هبوطها في مطار موان الدولي جنوب كوريا الجنوبية، الأحد، مما أدى إلى تحطمها ومصرع 62 راكباً على الأقل من ركابها، في حصيلة من المرجح بنسبة كبيرة أن ترتفع إلى ما هو أكثر من ذلك.

وكان على متن الطائرة 181 راكبا بما في ذلك 173 كوريا جنوبيا واثنين تايلانديين، و6 أفراد من الطاقم، وقالت السلطات الكورية الجنوبية إنه قد تم إنقاذ 3 أشخاص فقط، حتى لحظات بث ونشر هذا الخبر، ومن المرجح مصرع البقية.

ووثقت لقطات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في مكان تحطم طائرة الركاب بكوريا الجنوبية.

وقالت السلطات إن حادث تحطم طائرة في مطار مو أن الدولي ربما حدث أثناء محاولة الهبوط دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل عجلات الهبوط.

وكان من المتوقع أن تهبط الطائرة التابعة لشركة الطيران "جيجو إير" في مطار مو أن الدولي، على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيئول، في الساعة 8:30 صباح اليوم بعد أن غادرت بانكوك بتايلاند في الساعة 1:30 في الوقت الباكر من نفس اليوم.

محاولة هبوط ثانية

إلا أن الحادث وقع في الساعة 9:07 صباحا أثناء محاولة الهبوط الثانية بعد إلغاء عملية الهبوط الأولى لأن الطائرة لم تستطع الهبوط بشكل طبيعي أثناء المحاولة الأولى عندما اقتربت من المدرج 1 في المطار.

وقال مسؤول في موقع الحادث إنه يبدو أن الطائرة التي حاولت الهبوط بدون عجلات، فشلت في إبطاء سرعتها حتى وصلت إلى نهاية المدرج، وتعرض جسم الطائرة لأضرار بعد اصطدامه بهيكل في نهاية المطار مما أدى إلى نشوب الحريق، ويعتقد أن سبب تعطل عجلات الهبوط هو الاصطدام بالطيور.

وأمر الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الوكالات الحكومية ذات الصلة ببذل كل الجهود لتنفيذ عمليات الإنقاذ، والتوجه إلى موقع الحادث.

وأصدر تشوي تلك التعليمات إلى وزارة الداخلية، بالإضافة إلى سلطات مكافحة الحرائق والشرطة، وطلب من الوكالات المعنية نشر جميع المعدات والأفراد المتاحين للمشاركة في عمليات الإنقاذ.