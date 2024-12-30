الشرع يضم "ارهابي مصري" إلى قيادات الجيش السوري برتبة عقيد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: في تحرك مثير للجدل، قررت القيادة السورية الجديدة الاستعانة ببعض الأجانب "من غير السوريين" للعمل بشكل نظامي في الجيش السوري، وما يثير الجدل أن بعض هذه العناصر وجوه "ميليشاوية"، بل إن أحدهم مصري مصنف وفقاً للقانون المصري "إرهابي"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، ويدعى علاء محمد عبدالباقي، والذي تم تعيينه في الجيش السوري الجديد برتبة عقيد، بناء على قرار أحمد الشرع.

القيادة الجديدة في سوريا قررت الإثنين تسمية عناصر سابقين في صفوف الفصائل المعارضة، ضباطاً في الجيش المزمع تشكيله بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وخبراء أن من بينهم "جهاديين أجانب".

شرعنة عناصر الفصائل المنحلة

وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن اتفاق لحل الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، عقب اجتماع قادتها مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ولكن الحكومة السورية الجديدة تسير الآن على طريق منح العناصر المنحلة شرعية ووضعية قانونية بالعمل في الجيش الحكومي النظامي.

ونشرت القيادة العامة الجديدة عبر حسابها على "تلغرام" مرسوماً تضمّن قائمة بـ49 اسماً لـ"ترفيعهم" إلى رتب لواء وعميد وعقيد، بينهم مقاتلون سوريون وضباط انشقوا عن القوات العسكرية النظامية بعد اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، والتحقوا لاحقاً بصفوف فصائل إسلامية التوجه.

ووضع المرسوم الإجراءات في إطار البدء في عملية تطوير وتحديث الجيش والقوات المسلحة، وبناء الأطر الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتابع أن القرار اتخذ بناء على مقتضيات العمل العسكري، وتحقيقاً لأعلى معايير الكفاءة والتنظيم... وتعزيز الثقة بقدرات الجيش العربي السوري بكل فئاته ومرتباته.

دائرة أصدقاء الشرع

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن الترقيات تضمنت شخصيات من الدائرة الضيقة لأحمد الشرع.

وتعدّ هذه أول إجراءات تعيين يجري الإعلان عنها منذ الإطاحة بالأسد.

وبموجب المرسوم، تمّ ترفيع اثنين إلى رتبة لواء أحدهما مرهف أبو قصرة، القائد العسكري لجماعة "هيئة تحرير الشام"، الذي يتوقع أن يتولى وزارة الدفاع في الإدارة الجديدة.

كما تم ترفيع خمسة إلى رتبة عميد، والبقية إلى رتبة عقيد.

6 جهاديين أجانب

وأشار المرصد إلى أن من بين الأسماء الـ49 الواردة في المرسوم، ستة جهاديين أجانب بينهم ألباني وأردني وطاجيكي وآخر من الإيغور ينتمي إلى الحزب الإسلامي التركستاني، وتركي كان قائد لواء في هيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى المصري علاء عبد الباقي.