مقبرة جماعية جديدة في سوريا.. هذه المرة في حلب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة الاثنين العثور على مقبرة جماعية تضم المئات من الجثث في مدينة حلب شمالي سوريا.

وأشارت الوزارة في بيان على قناتها في "تلغرام" أن اكتشاف المقبرة الجماعية تم بناء على بلاغ من أحد المواطنين في مدينة حلب.

ووفقاً لموقع شبكة RT الروسية، لفت البيان إلى أن قائد شرطة محافظة حلب العميد أحمد لطوف توجه إلى الموقع للكشف عن الحالة، وتم إبلاغ فرق الدفاع المدني للتوجه إلى المكان.

وبينت أنه سيجري لاحقا تحديد هويات الجثث من خلال فحص الحمض النووي DNA.

مقابر في ريف حمص أيضاً

وكان الدفاع المدني في سوريا قد أكد السبت أنه يعمل جاهدًا على تحديد هوية الجثث التي عثر عليها بقرية القبو في ريف حمص، حيث إن العملية تستغرق وقتًا قد يطول، وفق ما أوردت وسائل إعلام.

وذكر الدفاع المدني السوري أنه درب فريقا متخصصا للتعرف على هويات الجثث في المقابر المكتشفة حتى يتمكن أقاربهم من معرفة مصيرهم ويتم توثيق ذلك بنحو عام في السجلات.

وأفاد الدفاع المدني بأنه تم اكتشاف عدد كبير من المقابر الجماعية في وقت بسيط، وذلك بنحو 16 مقبرة حتى الآن.

كما كشف الدفاع المدني عن عثوره على علامات تعذيب، ذاكرًا أن فرقه عثرت على جثث محترقة بالكامل داخل أكياس صغيرة.

تساؤلات حول حقيقة المقابر الجماعية

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد ضجت بالتساؤلات حول حقيقة المقابر الجماعية في سوريا، وهل هي الحقيقة الكاملة المجردة؟ أم مبالغات من النظام الجديد لتأكيد شرعيته وشعبيته مقارنة بالنظام السابق، ويمكن القول إن الجدل يرتبط برؤية الأطياف والأطراف المختلفة لما يحدث في سوريا في المرحلة الحالية، خاصة أن هناك من يؤيد النظام السوري الجديد، وهناك من يقف ضده، سواء في الداخل السوري أو الخارج.

