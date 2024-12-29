شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الأحد 29-12-2024.. توقعات شعبة المعادن الثمينة للذهب 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، تطورات سوق الذهب اليوم وأحدث سعر في الذهب الأحد 29-12-2024 في مصر، حيث يسجل الذهب ثباتًا ملحوظًا بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3735 جنيهًا للجرام وقت نشر هذه السطور، وسط حالة من الهدوء في سعر الذهب بمصر مع أجازة البورصة.

سعر الذهب الأحد 29-12-2024

عيار 24 يسجل 4269 جنيها.

عيار 21 يسجل 3735 جنيها.

عيار 18 يسجل 3201 جنيها.

الجنيه الذهب 29880 جنيهًا

وأشارت تقرير شعبة المعادن، إلى أن سوق الذهب العالمي تعرض لهبوط كبير جراء فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية لتخسر أونصة الذهب أكثر من 200 دولارًا، لتعود الأمور لتستقر في سوق الذهب حول المستويات الحالية خلال أخر شهرين من 2024.

وأكدت الشعبة، أن تغير توقعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية واستمرار الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية وأحداث الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا ألقت بظلالها على سوق الذهب خلال 2024.

وخسرت أونصة الذهب خلال شهر نوفمبر بنسبة 3.5% وخلال شهر ديسمبر حتى وقت صياغة هذا التقرير تراجع الذهب بنسبة 2%، نتيجة زيادة الاقبال على المخاطرة عالميًا وارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات الأميركية.

وكشفت الشعبة، أن توقعات عام 2025 لحركة الذهب ترتبط بعدد من العوامل منها النمو الاقتصادي والتضخم والفائدة الأميركية والتوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية من الذهب والحروب التجارية المحتملة في ولاية ترامب الثانية الأمر الذي يجعل التنبؤ بمستقبل الأونصة صعب للغاية، لكن جميع تقارير البنوك منها جولد مان ساكس وسيتي بنك و يو بي أس جميعها تدعم توقعات صعود الذهب عالميًا فوق 2800 دولار بنهاية 2025

الذهب ملاذ آمن

ويهتم المصريون بالذهب لعدد من الأسباب منها، تخزين القيمة، حيث يعتبر الذهب عمومًا ملاذًا آمنًا للاستثمار، حيث يحافظ على قيمته على المدى الطويل، خاصة في أوقات التضخم.

الذهب تحوطًا ضد التضخم، ويمكن للجنيه الذهب أن يعمل كتحوط ضد التضخم، حيث أن قيمته ترتفع عادةً مع ارتفاع الأسعار العامة، ويعد الذهب تراثًا ثقافيًا، وللذهب مكانة خاصة في الثقافة المصرية، ويتم استخدامه في الحلي والمجوهرات منذ آلاف السنين.

كما يتميز الذهب بسهولة البيع والشراء، فيمكن بيع وشراء الجنيه الذهب بسهولة من خلال محلات الذهب والمصاغة.

مع التغيرات الاقتصادية المستمرة، يبقى الذهب واحدًا من أهم الاستثمارات التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على قيمة أموالهم. لذا، نقدم لكم تحديثات يومية حول سعر الذهب اليوم، لمساعدتكم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

أهمية متابعة سعر الذهب اليوم

يعتبر الذهب من المعادن النفيسة التي تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق المالية. يتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، مثل التضخم وأسعار الفائدة وسياسات البنوك المركزية. لذا، فإن متابعة سعر الذهب اليوم تعتبر خطوة أساسية لأي مستثمر يبحث عن الاستفادة القصوى من استثماراته.

سعر الذهب في مصر

شهد سعر الذهب في مصر تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. ويرجع ذلك إلى التأثيرات العالمية على السوق المحلي، بالإضافة إلى التغيرات في العرض والطلب على الذهب داخل البلاد. من المهم متابعة سعر الذهب في مصر بشكل يومي، خاصةً للمستثمرين المحليين الذين يرغبون في دخول هذا السوق أو تعزيز استثماراتهم فيه.