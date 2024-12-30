الاقتصاد

سعر الحديد اليوم الاثنين 30- 12- 2024.. كم يبلغ سعر الطن؟

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الاثنين 30- 12- 2024.. كم يبلغ سعر الطن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 12:00 ص

يتساءل الكثيرون عن سعر الحديد وكذلك أسعار مختلف الأنواع التي تنتجها الشركات المصرية بالرغم من ثبات السعر تقريبا على مدار كل شهر وواصل سعر الحديد اليوم الاثنين 30  -12-2024  استقراره في الأسواق بمتوسط سعر نحو 38500 للطن  ويصل لاكثر من 40 الف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية  ،وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية .
وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

تعرف على أسعار الحديد اليوم الاثنين 30 ديسمبر

سعر حديد عز 38800 جنيه
سعر حديد بشاي 38600 جنيه
سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .


وهبطت صادرات مصر من الحديد والصلب 17% خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة مليار دولار، مقابل 1.2 مليارا في الفترة المماثلة من 2023، وفقاً للبيانات، والتي أظهرت تصدّر تركيا قائمة الدول الأعلى استيراداً من مصر بقيمة 138.3 مليون دولار، بحصة تعادل 13.5% من إجمالي الصادرات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements