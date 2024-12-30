الاقتصاد

أسعار الدولار والعملات اليوم الإثنين 30 - 12 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين  30-12-2024، في البنك الأهلي المصري.

وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر الدولار اليوم
50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
52.86 جنيه للشراء.

53.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
63.53 جنيه للشراء.

64.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
164.10  جنيه للشراء.

165.18  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم
13.49 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.81 جنيه للشراء.

13.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم
12.89 جنيه للشراء.

13.97 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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