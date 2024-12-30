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القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين 30-12-2024، في البنك الأهلي المصري.

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات اليوم الإثنين 30 - 12 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية