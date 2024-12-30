شكرا لقرائتكم خبر عن مع فتح التداول على الذهب العالمي.. سعر الذهب اليوم الإثنين لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح سوق الذهب العالمي تداولات هذا الأسبوع خلال ساعات وينشر الخليج 365، تطورت سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الاثنين 30-12-2024 في سوق الصاغة، وسط حركة محدودة للذهب في مصر مع بداية التداولات الأسبوعية.



سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4261 جنيها.

عيار 21 يسجل 3728 جنيها.

عيار 18 يسجل 3195 جنيهاً

الجنيه الذهب 29824 جنيها



الربع الرابع من 2024



افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الرابع من العام عند المستوى 3565 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع منذ بداية الربع وحتى أعلى مستوى سجله في ديسمبر عند 3880 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 8.8% بمقدار زيادة 315 جنيه، وحتى وقت نشر هذه السطور يسجل الذهب في مصر 3740 جنيها



أهم التطورات خلال الربع الرابع:

- استقرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري ساعد في استقرار أسعار الذهب.

- استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما أدى إلى تقليل المضاربات في سوق الذهب المحلي وتضييق الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.

- تراجع الطلب المحلي على الذهب في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مستويات الأسعار.

- ارتفاع أسعار الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية الأمر الذي دفع سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع.

توقعات سعر الذهب

يستمر سعر الذهب المحلي في التحركات العرضية في نطاقات محددة وذلك في ظل ضعف تحركات الذهب في السوق العالمي بسبب فترة العطلات على مستوى العالم، أيضاً استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة ساعد على التحركات العرضية للذهب.

وصل سعر الذهب العالمي أول أمس إلى المتوسط المتحرك 50 يوم عند 2640 دولار للأونصة ليفشل في اختراق هذا المستوى بسبب ضعف زخم التداول ليعود إلى التراجع، ليقبل على تسجيل المزيد من التذبذب على المستوى الأسبوعي.