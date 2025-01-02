الامارات | محمد بن راشد يترأس الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد … عام خير وبركة وازدهار واستقرار على شعب الإمارات بإذن الله … "



وتابع سموه: "استعرضنا خلال الاجتماع حصاد العام 2024 … وكان أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها بحمد الله… عززت دولتنا حضورها العالمي بقيادة أخي رئيس الدولة حفظه الله .. ".

وأضاف سموه: "ووقعت أكثر من 140 اتفاقية دولية خلال العام 2024 في مجالات الاقتصاد والاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع والعمل الإنساني الدولي وغيره."