شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر اليورو اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.83 جنيه للشراء، و52.94 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.86 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 52.86 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك التجارى الدولى 52.85 جنيه للشراء، و53.16 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.83 جنيه للشراء

52.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.86 جنيه للشراء.

53.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.86 جنيه للشراء.

53.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.84 جنيه للشراء.

53.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.85 جنيه للشراء.

53.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.91 جنيه للشراء.

53.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.86 جنيه للشراء.

53.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.90 جنيه للشراء.

53.20 جنيه للبيع