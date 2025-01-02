شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال شهر ديسمبر على رأسها "النقل" بنسبة 14.8% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر ديسمبر الماضي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 14.8%، أعقبه قطاعا التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.7%، 4.2%، على التوالي، يليهما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.7%، وقفز قطاع العقارات بنسبة 1.8%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 7.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.6%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 5.4%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 2.9%، وانخفض قطاعا الموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، 1.5%، على التوالي، ونزلت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية بنسبة 1%، 0.8%، 0.3%، على الترتيب.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 29740.58 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 11217.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 36828.77 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 20.14% ليغلق عند مستوى 9887.83 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 42.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 2.169 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.442 تريليون جنيه إلى 1.400 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 390.9 مليار جنيه إلى 392 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.