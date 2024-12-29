شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 29-12-2024 في الكويت عيار 18بـ 19.425 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 29 ديسمبر 2024 06:00 ص
ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2024 فى الكويت، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 بـ 25.900 دينار كويتي ، أما سعر الذهب عيار 21 سجل 22.675 دينار كويتي.وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت كالتالى:
عيار الذهب سعر الذهب
عيار 24سجل 25.900 دينار
عيار 22سجل 23.750 دينار
عيار 21 سجل 22.675 دينار
عيار 18سجل 19.425 دينار
عيار 14 سجل 15.100 دينار
عيار 12سجل 12.950 دينار
الاونصة سجلت 805.650 دينار
الجنيه الذهب 181.325 دينار
الأونصة بالدولار 2620.03 دولار
كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز