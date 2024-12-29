شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 29-12-2024 في الكويت عيار 18بـ 19.425 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2024 فى الكويت، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 بـ 25.900 دينار كويتي ، أما سعر الذهب عيار 21 سجل 22.675 دينار كويتي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت كالتالى:



عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24سجل 25.900 دينار

عيار 22سجل 23.750 دينار

عيار 21 سجل 22.675 دينار

عيار 18سجل 19.425 دينار

عيار 14 سجل 15.100 دينار

عيار 12سجل 12.950 دينار

الاونصة سجلت 805.650 دينار

الجنيه الذهب 181.325 دينار

الأونصة بالدولار 2620.03 دولار

كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.