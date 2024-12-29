شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية شحن ساعة Apple Watch الجديدة فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

تعد إحدى التغييرات الأكثر فائدة في إصدارات ساعات Apple Watch الحديثة هو دعم الشحن السريع، حيث يتيح لك هذا إعادة شحن بطارية Apple Watch بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، تتيح إصدارات Apple Watch التالية الشحن السريع:

Apple Watch Series 7: 0-80% في حوالي 45 دقيقة

Apple Watch Series 8: 0-80% في حوالي 45 دقيقة

Apple Watch Series 9: 0-80% في حوالي 45 دقيقة

Apple Watch Series 10: 0-80% في حوالي 30 دقيقة

Apple Watch Ultra: 0-80% في حوالي ساعة

Apple Watch Ultra 2: 0-80% في حوالي ساعة

ما الذي تحتاجه لشحن Apple Watch بسرعة؟

يأتي مع Apple Watch كابل شحن سريع مغناطيسي USB-C من أبل، ولعل الاختلاف في هذا الكابل هو أنه يحتوي على الألومنيوم بدلاً من البلاستيك حول الشاحن المغناطيسي.

بينما تعمل أبل على تضمين أحد هذه الكابلات في العلبة مع Apple Watch Series 7 وSeries 8 وSeries وSeries 10 وUltra، يمكنك أيضًا شراؤها بشكل منفصل حتى تتمكن من تجهيز جميع نقاط الشحن الخاصة بك بدعم الشحن السريع.

يبلغ طول الكابل مترًا واحدًا وهو متاح مقابل 29 دولارًا، ولعل رقم إصدار الكابل هو A2515، لذا تأكد من شراء هذا الطراز المحدد إذا قمت بالشراء من جهة خارجية غير أبل أو أمازون.

أما الجزء الثاني من المعادلة فهو محول الطاقة الذي تقوم بتوصيله بالحائط، وكجزء من تركيزها المستمر على تقليل بصمتها البيئية، لم تعد أبل تتضمن هذا المحول في العلبة، هذا يعني أنه سيتعين عليك استخدام محول لديك بالفعل أو شراء محول جديد.

تقول أبل، إن أي محول طاقة USB-C يدعم USB Power Delivery بقوة 5 وات أو أفضل قادر على الشحن السريع لـ Apple Watch.

المواصفات من أبل

محول طاقة USB-C بقوة 18 وات أو 20 وات أو 29 وات أو 30 وات أو 61 وات أو 87 وات أو 96 وات من أبل.

محول طاقة USB-C من جهة خارجية مماثل يدعم توصيل الطاقة عبر USB (USB-PD) بقوة 5 وات أو أكثر.

إذا كنت تستخدم MagSafe Duo من أبل أو قاعدة الشحن المغناطيسية لـ Apple Watch، فلن تتمكن من الاستفادة من إمكانيات الشحن السريع، بغض النظر عن الكابل أو محول الطاقة الذي تستخدمه، ومع ذلك، يمكنك وضع قرص الشاحن السريع في قاعدة شحن خارجية من أي نوع.