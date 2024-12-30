شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ChatGPT على واتساب.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح ChatGPT من OpenAI متاحًا الآن على WhatsApp، مما يجعل استخدام روبوت الدردشة الشهير AI أسهل من أي وقت مضى، حيث يتيح هذا التكامل الجديد للمستخدمين الدردشة مع ChatGPT مباشرة من خلال WhatsApp، دون الحاجة إلى فتح تطبيق أو موقع ويب منفصل.

وإذا كنت تتساءل عن كيفية البدء، فإن العملية بسيطة وسهلة الاستخدام، حيث جعلت OpenAI من السهل جدًا على أي شخص الاتصال بـ ChatGPT على WhatsApp، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع خطوات سريعة.

كيفية استخدام ChatGPT على واتساب

- للبدء، ستحتاج إلى مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق في الصورة أدناه، حيث يتوفر رمز الاستجابة السريعة هذا أيضًا على الموقع الرسمي لـ OpenAI.





-بمجرد مسحه، سيتم إعادة توجيهك إلى WhatsApp، حيث يمكنك بدء الدردشة مع ChatGPT.

- من المهم التأكد من تفاعلك مع حساب ChatGPT الرسمي.

كيف يمكنك التحقق؟

سيكون للحساب الرسمي شارة تحقق زرقاء بجوار اسمه، وسيكون رقم الهاتف 1-800-242-8478.

وتؤكد هذه التفاصيل أنك تتحدث مع ChatGPT الحقيقي وليس حسابًا مزيفًا.

وبمجرد التحقق من هذه التفاصيل، يمكنك البدء في كتابة رسائلك والاستمتاع بالتجربة.

إن استخدام ChatGPT على WhatsApp أمر بسيط مثل الدردشة مع صديق، ما عليك سوى كتابة أسئلتك أو طلباتك، ويرد برنامج الدردشة الآلي على الفور تقريبًا، وسواء كنت تبحث عن إجابات لأسئلة محددة أو مساعدة في الكتابة أو معلومات عامة، فإن ChatGPT موجود لمساعدتك، حيث إن الراحة المتمثلة في وجود أداة الذكاء الاصطناعي القوية هذه في منصة تستخدمها بالفعل يوميًا هي عامل تغيير كبير للعديد من المستخدمين.



ومع ذلك، هناك بعض القيود التي يجب وضعها في الاعتبار، فحاليًا، لا يمكنك ربط حساب ChatGPT Plus المدفوع الخاص بك بـ WhatsApp،ورغم أن التكامل مجاني للجميع لاستخدامه، ولكن هناك حدود يومية لعدد الرسائل التي يمكنك إرسالها.

لكن إذا وصلت إلى هذه الحدود، فستتلقى إشعارًا يخبرك بذلك، وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى استخدام أكثر شمولاً أو الوصول إلى ميزات إضافية، يظل تطبيق ChatGPT أو موقع الويب خيارًا.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن إصدار ChatGPT المتاح على WhatsApp يعمل بنموذج GPT-4o mini،وهذا يضمن تفاعلات فعالة ودقيقة، ولكنه أصغر قليلاً مقارنة بنموذج GPT-4 الكامل المتاح عبر منصات OpenAI الأخرى.



وعلى الرغم من ذلك، فإن chatbot قادر على التعامل مع مجموعة واسعة من الاستفسارات والمهام، وفي الوقت الحالي، يوفر تكامل WhatsApp طريقة مجانية وبسيطة لاستخدام ChatGPT، وهو مثالي للمستخدمين العاديين أو أولئك الذين يرغبون في تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي.