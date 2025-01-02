تكنولوجيا: Rollme U8 Ultra: ساعة ذكية بنظام اندرويد مزودة بكاميرا وLTE ودعم تطبيقات متعددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Rollme عن ساعتها الذكية الجديدة U8 Ultra، التي تقدم تصميمًا غير تقليدي مقارنة بالساعات الذكية المعتادة. تعتمد الساعة على نظام اندرويد 9.0 بدلاً من نظام تشغيل مخصص، ما يتيح توافقًا واسعًا مع التطبيقات.

ومع ذلك، قد تؤدي دقة الشاشة المنخفضة نسبيًا إلى صعوبة عرض بعض التطبيقات بشكل مثالي.

تحتوي U8 Ultra على وحدة LTE مع دعم تركيب بطاقة SIM، مما يمكن المستخدمين من إجراء المكالمات وإرسال الرسائل مباشرة من المعصم. كما تشتمل الساعة على وحدة GNSS مدمجة، توفر إمكانيات ملاحة متقدمة مع تحديثات مستمرة لحركة المرور.

إلى جانب ذلك، تدعم الساعة ميزات صحية مثل قياس معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم. رغم الإعلان عن مقاومة معينة للماء، يُعتقد أن الساعة ليست مثالية للسباحة.

تعمل الساعة بمعالج Unisoc 8541E، مدعومًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 3 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت. وتأتي مزودة ببطارية بسعة 1000 مللي أمبير، وهي ميزة قد تؤثر على عمر البطارية مقارنة بالساعات الذكية الأخرى التي تستخدم أنظمة تشغيل مخصصة.

أما الشاشة فهي من نوع AMOLED بقياس 1.5 بوصة وبدقة 480 × 480. يحيط بالشاشة زران وتاج على الجانب الأيمن، مع وجود كاميرا مخفية داخل التاج يمكن استخدامها لالتقاط الصور.

تُعرض Rollme U8 Ultra للبيع مباشرة من الشركة المصنعة بسعر 90 دولارًا، مع خيارات ألوان تشمل الأسود والأبيض والبرتقالي.

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