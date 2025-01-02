تكنولوجيا: إطلاق Bigme HiBreak Pro بشاشة E Ink وتقنية 5G ومكبر بالأشعة تحت الحمراء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر مايو الماضي، كشفت Bigme عن هاتف HiBreak، الذي يتميز بشاشة E Ink بخيار التدرج الرمادي أو الألوان. الآن، تعلن الشركة عن إصدار HiBreak Pro، وهو نسخة محسنة بحجم أكبر ومواصفات أفضل. بخلاف BOOX Palma 2، الذي يُعتبر قارئًا إلكترونيًا مدمجًا في هيئة هاتف، يعمل HiBreak Pro كجهاز اندرويد متكامل.

يتميز HiBreak Pro بشاشة E Ink مقاس 6.13 بوصة بدقة HD وكثافة 300 نقطة في البوصة. ورغم غياب خيار الشاشة الملونة، تدعم الشاشة ضبط درجة حرارة الألوان. يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 1080، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت.

تحسنت الكاميرا الخلفية في HiBreak Pro لتصبح بدقة 20 ميجابكسل، مقارنة بالطراز الأساسي الذي يحتوي على مستشعر بدقة 13 ميجابكسل، بينما بقيت الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل دون تغيير.

وعلى الرغم من أن شاشات E Ink قد لا تعرض الصور بجودة ممتازة، إلا أن تفاصيل الصور تظهر بوضوح عند نقلها إلى أجهزة أخرى. كما تُعتبر الكاميرات مثالية لمسح المستندات ضوئيًا.

يدعم الهاتف تقنية 5G بفضل المعالج المزود بمودم 5G. كما أضافت Bigme ميزات إضافية تشمل NFC، ومكبر الأشعة تحت الحمراء، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة. هذه المزايا غابت عن الإصدار الأساسي.

وتأتي البطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط. يعمل HiBreak Pro بنظام Android 14 مع مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي.

بدأت Bigme في استقبال الطلبات المسبقة لـ HiBreak Pro عبر متجرها الإلكتروني. يتطلب الطلب المسبق دفع وديعة بقيمة 5 دولارات، تمنح المشتري خصمًا بقيمة 30 دولارًا على السعر الكامل، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد. يستمر العرض الترويجي حتى 13 يناير 2025، حيث من المتوقع إصدار الجهاز بعد هذا التاريخ.

المصدر