شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تحميل جميع الصور والفيديوهات من Google Photos "مرة واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت ترغب في تحميل جميع صورك وفيديوهاتك من Google Photos دفعة واحدة، يمكنك استخدام أداة Google Takeout التي توفرها الشركة والتي تتيح تحميل البيانات من جوجل، بما في ذلك الصور والفيديوهات المخزنة في حسابك على Google Photos.

إليك كيفية تحميل جميع صورك وفيديوهاتك

الدخول إلى صور جوجل: افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى موقع Google Photos، كذلك تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

الذهاب إلى Google Takeout: لتحميل جميع صورك وفيديوهاتك، قم بزيارة موقع Google Takeout، هذه الأداة تتيح لك تنزيل جميع بياناتك من خدمات جوجل.

اختيار صور جوجل: في صفحة Google Takeout، ستجد قائمة بجميع خدمات جوجل التي يمكنك تنزيل بياناتها، كذلك مرر لأسفل وابحث عن Google Photos، ثم حدد المربع بجانبها، يمكنك اختيار تحميل جميع صورك وفيديوهاتك أو تحديد ألبومات معينة لتحميلها.

تحديد نوع الملف وحجمه: بعد اختيار Google Photos، اضغط على الخطوة التالية، والتي تمكنك من تحديد نوع الملف وحجم الملف الأقصى، وإذا كانت بياناتك أكبر من الحجم المحدد، سيتم تقسيمها إلى ملفات متعددة.

إنشاء الأرشيف: بعد تحديد الخيارات، اضغط على إنشاء تصدير. ستبدأ جوجل في إنشاء أرشيف يحتوي على جميع صورك وفيديوهاتك، قد يستغرق هذا بعض الوقت حسب حجم بياناتك.

تحميل الأرشيف: بمجرد أن تصبح الملفات جاهزة، ستتلقى بريدا إلكترونيًا يحتوي على رابط لتحميل الأرشيف، ثم اضغط على الرابط في البريد الإلكتروني لتنزيل الملفات المضغوطة التي تحتوي على صورك وفيديوهاتك.

استخراج الملفات: بعد تنزيل الملفات، قم باستخراجها باستخدام برنامج فك الضغط للوصول إلى صورك وفيديوهاتك.