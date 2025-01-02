أبو فاعور: نعمل لننجز الاستحقاق الرئاسي في جلسة 9 كانون الثاني

أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​، خلال زيارته على رأس وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي"، راعي أبرشية راشيا للرّوم الأرثوذكس الأب ابراهيم سعد في دار المطرانية، معايدًا بالميلاد ورأس السّنة، "أنّنا نأمل ونعمل لكي ننجز الاستحقاق الرّئاسي في جلسة التاسع من كانون الثّاني الحالي".

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