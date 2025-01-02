الجيش الإسرائيلي يمشط بالأسلحة الرشاشة المناطق الممتدة بين ياطر وبيت ليف وراميا

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليّات تمشيط بالأسلحة الرشّاشة، للمناطق الممتدّة بين ياطر وبيت ليف وراميا منذ الصّباح وحتّى السّاعة، وكان قد سبق ذلك إطلاق الجيش قذيفتَين على منطقة الرومية الواقعة بين بيت ليف وياطر في قضاء بنت جبيل".

وكانت قوّة إسرائيليّة قد توغّلت صباح اليوم إلى داخل بلدة بيت ليف، وقد شوهدت آليّاتها بالعين المجرّدة على طريق البلدة بالقرب من خزّان المياه، فيما لم يغب تحليق الطّائرات المسيّرة والاستطلاعيّة والحربيّة عن سماء المنطقة، لا سيّما في القطاعَين الغربي والأوسط.