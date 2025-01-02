ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، أنّ "جرّافات إسرائيليّة استكملت جرف عدد من المنازل في أطراف بلدة الناقورة، خلال انسحابها من البلدة، ما أجّل عمليّة انتشار الجيش اللبناني هناك الّتي كانت مقرّرة اليوم".
وأشار إلى أنّ "الطّيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق بشكل منخفض جدًّا فوق: النبطية التحتا، كفرجوز، كفررمان، حبوش، عربصاليم، الكفور، ودير الزهراني".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": جرافات إسرائيلية استكملت جرف منازل في أطراف الناقورة ما أجّل انتشار الجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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