شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين شاركوا فى احتجاجات بتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت إن متظاهرون بمدينة تل أبيب يطالبون بتقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية.

وأكدت أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت متظاهرين شاركوا في احتجاجات بتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل فورية.

واستشهد 66 شخصا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت 41 منهم شمالى القطاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.