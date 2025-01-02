عمدة مدينة نيويورك: تشديد الإجراءات الأمنية حول برج ترامب وتايمز سكوير عقب حادثي نيو أورليانز ولاس فيغاس

اعلن عمدة مدينة نيويورك، "تشديد الإجراءات الأمنية حول برج الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب وتايمز سكوير عقب حادثي نيو أورليانز ولاس فيغاس".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، "أننا نحقق في حادث نيو أورليانز على أنه عمل إرهابي".

وقال "المهاجم تبادل إطلاق النار مع الأمن المحلي وهو الآن في عداد القتلى".

وكان قد أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، أن "منفذ هجوم نيو أورليانز يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما وهو مواطن أميركي من تكساس"، الذي تسبب بمقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من 30 بينهم شرطيان في تبادل لإطلاق النار.

وقال إن "جبار كان يقود شاحنة صغيرة يبدو أنها مستأجرة ويجري التأكد من كيفية حصوله عليها"، موضحا "أننا عثرنا على علم تنظيم داعش وأسلحة وعبوة ناسفة محتملة في شاحنة جبار".

في سياق اخر، وفي وقت سابق أفادت شبكة "إن بي سي" الأميركية بأن سيارة من طراز "تسلا سايبرترك" انفجرت أمام فندق ترامب الفاخر في لاس فيغاس بولاية نيفادا جنوب غرب الولايات المتحدة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

وكانت قد أفادت تقارير إخبارية بأن الانفجار أدى إلى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان.

كما ذكرت أنه تم إخلاء فندق ترامب في لاس فيغاس بعد انفجار السيارة.