عون: مع وعينا وتضامننا وإخلاصنا للبنان الوطن والدولة نَعبر معًا إلى بر الأمان

لفت رئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال عون​ في تصريح، مهنّئًا بعيدَي الميلاد المجيد ورأس السّنة، إلى أنّ "بعد كلّ المعاناة الّتي عصفت بشعبنا ووطننا، وكلّ التّضحيات الّتي قُدِّمت، يقوى فينا الرّجاء بأن يحمل الآتي من الأيّام السّلام والخير للبنان واللّبنانيّين"، مشدّدًا على "مع وعينا وتضامننا وإخلاصنا للبنان الوطن والدّولة، نَعبر معًا إلى برّ الأمان".

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