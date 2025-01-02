يزبك: على الحكومة إثبات نفسها بإطلاق يد الجيش لحماية الدولة بلا خجل ولا مسايرة

لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​غياث يزبك​، إلى أنّ "حزب الله يدعو الدّولة والجيش إلى تسلّم جنوب اللّيطاني، لكن بشروط ما قبل 8 تشرين الأوّل 2023، أي مع الإبقاء على سلاحه ومخازنه وأنفاقه هناك، في مخالفة لاتفاق وقف النّار الّذي وقّعه".

واعتبر في تصريح، أنّ "هذا يشكّل استدعاءً لإسرائيل لكي تتوغّل شمال اللّيطاني لضرب الحزب ولبنان"، مشدّدًا على أنّه "على الحكومة إثبات نفسها بإطلاق يد الجيش لحماية الدّولة بلا خجل ولا مسايرة، ومَن يقاومها يكون شريكًا في تدمير الوطن لصالح غريب".