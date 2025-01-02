لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غياث يزبك، إلى أنّ "حزب الله يدعو الدّولة والجيش إلى تسلّم جنوب اللّيطاني، لكن بشروط ما قبل 8 تشرين الأوّل 2023، أي مع الإبقاء على سلاحه ومخازنه وأنفاقه هناك، في مخالفة لاتفاق وقف النّار الّذي وقّعه".
واعتبر في تصريح، أنّ "هذا يشكّل استدعاءً لإسرائيل لكي تتوغّل شمال اللّيطاني لضرب الحزب ولبنان"، مشدّدًا على أنّه "على الحكومة إثبات نفسها بإطلاق يد الجيش لحماية الدّولة بلا خجل ولا مسايرة، ومَن يقاومها يكون شريكًا في تدمير الوطن لصالح غريب".
كانت هذه تفاصيل خبر يزبك: على الحكومة إثبات نفسها بإطلاق يد الجيش لحماية الدولة بلا خجل ولا مسايرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.