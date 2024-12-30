شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد المؤتمرات الصحفية لمعرض CES 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ معرض CES في السابع من يناير، يحدد الحدث السنوي في لاس فيجاس نغمة صناعات الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات لهذا العام، وكما هو الحال دائمًا، سيتم رصد العديد من التقنيات من قبل الشركات الناشئة وعمالقة التكنولوجيا إثارة، بحسب موقع techcrunch الأمريكى.

وإذا كنت تريد الحصول على جزء من الحدث دون دفع ثمن الفندق والرحلة، فسيتم بث العديد من أكبر الكلمات الرئيسية للأحداث، في حين أن المعرض يقام رسميًا من 7 إلى 10 يناير، فإن معظم الأخبار الكبيرة تأتي في الفترة التي تسبق المعرض، من خلال الأحداث الصحفية الشخصية، وتم تحديد هذه الأحداث إلى حد كبير ليوم الصحافة في السادس من يناير.

كالعادة، تتركز الأحداث حول بعض أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك Nvidia وعدد من الشركات الأخرى، والخبر السار لأولئك الذين يفضلون تجنب الاختلاط بين الحضور الدولي البالغ عددهم 140.000 هو أن جميع المؤتمرات الصحفية والكلمات الرئيسية الرئيسية سيتم بثها مباشرة، من خلال معرض CES نفسه، عبر حساب المؤتمر الرئيسي على يوتيوب.