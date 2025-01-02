شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدم ترجمة جوجل بطريقة ذكية.. نصائح وحيل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ترجمة جوجل هي واحدة من أشهر أدوات الترجمة على الإنترنت، حيث يستخدمها الملايين حول العالم يوميًا، ومع ذلك، قد تكون هناك حيل وميزات خفية لا يعرفها الكثيرون يمكن أن تجعل استخدامك لهذه الأداة أكثر فاعلية ودقة، وفيما يلى سنستعرض أبرز الحيل التي يمكن أن تضيف بُعدًا جديدًا لتجربتك مع ترجمة جوجل.

1. ترجمة الصور مباشرة

إذا كنت تسافر أو تواجه نصًا مكتوبًا بلغة أجنبية، يمكنك استخدام ميزة ترجمة الصور في تطبيق ترجمة جوجل، كل ما عليك فعله هو فتح الكاميرا من التطبيق وتوجيهها نحو النص لترجمته مباشرة على الشاشة، هذه الميزة تدعم العديد من اللغات ويمكن أن تكون منقذة في المواقف الطارئة.

2. الترجمة دون اتصال بالإنترنت

لست بحاجة دائمًا إلى الاتصال بالإنترنت لاستخدام ترجمة جوجل، يمكنك تنزيل حزم اللغات مسبقًا لاستخدامها في وضع عدم الاتصال، هذا الخيار مفيد للغاية أثناء السفر إلى أماكن ذات اتصال ضعيف بالإنترنت.

3. ميزة الكتابة بخط اليد

إذا كنت تواجه صعوبة في كتابة كلمات معينة باستخدام لوحة المفاتيح، يمكنك استخدام ميزة الكتابة بخط اليد داخل التطبيق، يمكنك رسم الحروف أو الكلمات على الشاشة لترجمتها مباشرة، هذه الميزة مفيدة جدًا للغات التي تحتوي على رموز معقدة مثل الصينية أو اليابانية.

4. حفظ العبارات المترجمة لاستخدامها لاحقًا

إذا كنت تتعلم لغة جديدة أو تحتاج إلى حفظ عبارات معينة، يمكنك استخدام ميزة الحفظ في ترجمة جوجل، فقط اضغط على رمز النجمة بجانب النص المترجم لإضافته إلى قائمتك المفضلة والعودة إليه لاحقًا.

5. الترجمة الفورية للمحادثات

ترجمة جوجل تقدم ميزة رائعة للمحادثات الحية، يمكنك اختيار وضع المحادثة داخل التطبيق ليقوم بترجمة الحوار بينك وبين الشخص الآخر بشكل فوري، هذه الميزة تدعم العديد من اللغات ويمكن أن تكون مفيدة في الاجتماعات أو أثناء السفر.

6. ترجمة المستندات بالكامل

إذا كنت بحاجة إلى ترجمة مستند كامل، يمكنك رفعه على موقع ترجمة جوجل والحصول على الترجمة الكاملة فورًا، هذه الميزة تدعم صيغ متعددة مثل PDF وDocx وتوفر الوقت والجهد مقارنة بترجمة النصوص يدويًا.

7. دمج الترجمة مع تطبيقات أخرى

ترجمة جوجل تتيح لك دمجها مع تطبيقات أخرى على هاتفك، باستخدام ميزة "النقر للترجمة" يمكنك ترجمة النصوص داخل التطبيقات مباشرة دون الحاجة لفتح التطبيق الرئيسي لترجمة جوجل، مما يوفر وقتًا كبيرًا.



