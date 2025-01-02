شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويل سميث يتناول الاسباجتى.. صورة تثير القلق حول خدع الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزو مولدات الفيديوهات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، عالمنا في سباق لامحدود، في ضوء سباق الشركات التي تحرص دائما على التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، في مختلف المجالات الترفيهية والتعليمية والحياتية.

وأظهرت صورة طريفة، للنجم العالمي ويل سميث، وهو يتناول المكرونة الاسباجتي بواسطة مولد جديد للذكاء الاصطناعي، يعد واحد من عدة معايير "غير رسمية" غريبة ستغزو مجتمع الذكاء الاصطناعي ويتيح لك التحكم في انتاج صور وفيديوهات خادعة.

وأوضح التقرير أن هناك العديد من معايير الذكاء الاصطناعي، التي من المتوقع ان تتجاوز مجرد برامج الدردشة الآلية لأشياء مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني والبحث الأساسي، لتنطلق نحو آفق أوسع وأكثر استخدامًا في الاختبارات العلمية والقضايا الشائكة الملحة التي سيكون لـ Ai دورًا هاما في حلها.

ومن بين المعايير التي يتم استخدامها في الذكاء الاصطناعي Chatbot Arena، وهو معيار عام يتبعه العديد من المطورين للذكاء الاصطناعي بقلق شديد، خاصة أنه يتيح Chatbot Arena لأي شخص على الويب تقييم مدى جودة أداء الذكاء الاصطناعي في مهام معينة، مثل إنشاء تطبيق ويب أو إنشاء صورة.

ومن جانبه أشار إيثان موليك، أستاذ الإدارة في وارتن، مؤخرًا في منشور على X إلى مشكلة أخرى تتعلق بالعديد من معايير صناعة الذكاء الاصطناعي: فهي لا تقارن أداء النظام بأداء الشخص العادي.

ومن المؤكد أن معايير الذكاء الاصطناعي الغريبة مثل Connect 4 وMinecraft وويل سميث وهو يتناول الاسباجتي ليست تجريبية، فهي مجرد نجاح الذكاء الاصطناعي في انتاج فيديوهات تثير انتباه المستخدم.