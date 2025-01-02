تكنولوجيا: أفضل تطبيقات الكاميرة وتحرير الصور لهاتف الأيفون الخاص بك!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم بعض التطبيقات دعم رائع للكاميرة وتحرير الصور على هواتف الأيفون، وفي السطور القادمة نستعرض مجموعة من أفضل التطبيقات التي تدعمك بتجربة إحترافية في الكاميرة وتحرير الصور.

تطبيق Halide

يحظى تطبيق Halide بشعبية كبيرة بين مستخدمي هواتف الأيفون لمميزات هذا التطبيق لعاشقي التصوير الإحترافي، حيث يأتي التطبيق بأدوات متقدمة لتحرير الصور بمستوى الكاميرة الإحترافية المخصصة للتصوير والتي تتضمن سرعة الغالق، وISO، وضبط توازن اللون الأبيض.

التطبيق يقدم أيضاً مميزات بتقنية الذكاء الإصطناعي لتحسين الصورة، كما يدعم تحرير إحترافي لملفات الصور بتنسيق RAW، ويتوفر التطبيق بإشتراك شهري بقيمة 20 دولار تقريباً.

تطبيق Pro Camera by Moment

إذا أردت أن تحصل على تحكم كامل في أسلوب إلتقاط الصور بهاتف الأيفون، فإن تطبيق Pro Camera الإختيار الأفضل لك، حيث يأتي بميزة التحكم اليدوي لضبط التعريض، وISO، ويدعم تنسيق RAW، والضبط اليدوي، وضبط سرعة الغالق بآداء بطيء، كما سيقدم للمستخدمين ميزة التصوير time-lapses بدقة 4K.

التطبيق يقدم عناصر تحكم يدوية أيضاً لضبط تسجيل الفيديو، مع إمكانية إختيار معدل تحديث الإطارات، ودقة العرض، والملفات التعريفية للألوان، ويتوفر التطبيق بسعر 9 دولارات على متجر التطبيقات.

تطبيق Photon

يدعمك Photon بكل الأدوات المطلوبة لتصوير إحترافي بهاتف الأيفون، حيث يأتي بالكثير من الإختيارات لضبط الكاميرة، والتركيز، والتعريض الدقيق، مع إعدادات لسرعة الغالق وISO.

كما يقدم التطبيق دعم لتنسيقات مختلفة لملفات الصور والتي تشمل HEIF وJPEG وProRAW وRAW، ويتطلب التطبيق نظام iOS 16 أو الإصدارات الأعلى، ويتوفر بإشتراك شهري بقيمة 4 دولار.

تطبيق Darkroom

يعد تطبيق Darkroom أحد أفضل الإختيارات المتاحة لمستخدمي هواتف الأيفون لتحرير إحترافي للصور، مع أدوات بديهية لتحرير الصور، وتكامل مع معرض الصور على iCloud.

ويقدم تطبيق Darkroom ميزة ضبط السطوع، والتباين، وضبط درجة حرارة الألوان للصور التي تم إلتقاطها، كما يدعم تحرير الفيديو، وتسجيل العلامة المائية لحماية المحتوى، مع دعم الصور بتنسيق RAW، وتتوفر بعض مميزات التطبيق بشكل مجاني، ويمكن الحصول على كافة المميزات المتقدمة في التطبيق بإشتراك شهري بقيمة 7 دولارات.

تطبيق Lightroom

يعد تطبيق Lightroom من Adobe الإختيار الأول للكثير من محترفي التصوير في جميع أنحاء العالم، حيث يدعم المستخدم بتجربة سلسة وسريعة لتحرير الصور على الهاتف، كما يدعم ملفات الصور بتنسيق RAW، ويقدم التطبيق إختيارات لضبط الإضاءة، والألوان، والمؤثرات، ودقة التفاصيل.

كما يوفر التطبيق وضع تلقائي لتحرير الصور، ويقدم ملفات تعريفية متنوعة للألوان، وبعض الإعدادات المسبقة، ويدعم المزامنة مع Adobe Creative Cloud، ويتوفر التطبيق بشكل مجاني في متجر التطبيقات.

تطبيق DoubleTake

يستهدف هذا التطبيق التركيز بشكل خاص على مقاطع الفيديو، حيث يقدم تطبيق DoubleTake رؤية جديدة في تسجيل مقاطع الفيديو، وتعد ميزة تسجيل الفيديو ثنائي الإتجاهات أو من اثنان من الزوايا من أبرز مميزات هذا التطبيق، لدعم منشئ المحتوى بميزة تسجيل مقاطع فيديو إحترافية.

كما يدعم التطبيق المستخدم بميزة إختيار عدسات تسجيل الفيديو بين العدسات المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع، أو telephoto، أو عدسات كاميرة السيلفي.

تطبيق Photomator

هو التطبيق الأكثر شعبية بين مطوري الرسوم التوضيحية في Pixelmator والتي انضمت إلى ابل بعد صفقة إستحواذ إنتهت مؤخراً، ويقدم تطبيق Photomato مميزات مثل ضبط حرارة الألوان، وضبط مستوى الإضاءة، كما يقدم مميزات الذكاء الإصطناعي التي تتيح محو الأشياء من الصور، وزيادة دقة العرض في الصور إلى جانب إستخدام التعلم الآلي لإستكشاف أسلوب المستخدم.

المصدر