تكنولوجيا: هاتف Galaxy A06 5G يظهر على منصة Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Galaxy A06 5G، الهاتف الذكي المُنتظر من Samsung، على منصة اختبار الأداء Geekbench، مُشيرًا إلى اقتراب موعد إطلاقه.

وكشفت نتائج الاختبار عن بعض مواصفات الجهاز، حيث سيعمل بمعالج Exynos 1480 ثماني النواة، بدعم من ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت.

وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14، مُقدمًا أحدث ميزات نظام Android للمُستخدمين.

وحصل الهاتف على نقطة 1728 في اختبار الأداء أحادي النواة، و 4159 في اختبار الأداء متعدد النواة.

ولا تُوجد معلومات حتى الآن عن موعد إطلاق الهاتف أو سعره الرسمي، ولكن من المُتوقع أن تُعلن Samsung عن المزيد من التفاصيل قريبًا.

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