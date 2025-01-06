شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح إصدارًا محدودًا من سماعات AirPods 4 بمناسبة "عام الثعبان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل الأسبوع الماضي عن إصدار خاص من AirTag في اليابان للاحتفال بـ"عام الثعبان"، ومنذ ذلك الحين، تبعتها أبل بإصدار محدود من AirPods 4، متاح حصريًا في مناطق مختارة.

في العام الجديد 2024، أطلقت أبل إصدارًا خاصًا من AirPods Pro للاحتفال بـ"عام التنين"، وفي عام 2025، ستحصل سماعات AirPods 4 على هذا الإصدار الخاص، وتتميز نسخة "عام الثعبان" من سماعات AirPods 4 بنقش على شكل ثعبان على علبة الشحن، كما يتميز الصندوق بشعار خاص على الجانب أيضًا.

وتتوفر سماعات AirPods 4 ذات الإصدار الخاص من Year of the Snake مع إلغاء الضوضاء النشط في متجر Apple Store وعلى apple طالما استمرت الإمدادات، ويمكن لكل عميل شراء ما يصل إلى وحدتين فقط.

وإذا كنت بحاجة إلى استبدال أو إصلاح إصدار "عام الثعبان" الخاص من AirPods 4 المزود بإلغاء الضوضاء النشط، فوفقًا للتوريد، قد نوفر لك إصدارًا قياسيًا من AirPods 4 المزود بإلغاء الضوضاء النشط للاستبدال أو الإصلاح.

الصين

سنغافورة

هونج كونج

تايوان

اعتبارًا من الآن، يتوفر إصدار "عام الثعبان" من AirPods 4 في المناطق التالية:

قد يتوسع التوافر إلى مناطق أخرى حيث تواصل Apple تحديث موقعها على الويب، تبيع Apple أيضًا عددًا قليلاً من ملحقات "عام الثعبان" الأخرى من أمثال Belkin وSatechi وOtterbox.