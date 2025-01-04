تكنولوجيا: LG و Qualcomm تتعاونان لإعادة تصور تجربة القيادة الذكية #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في خطوة رائدة نحو مستقبل القيادة، أعلنت LG Electronics عن تعاونها مع Qualcomm Technologies لتطوير منصة Cross-Domain Controller (xDC) الجديدة كليًا، والتي سيتم الكشف عنها في معرض CES 2025.

تُعد منصة xDC حلاًّ ثوريًا يُدمج أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ونظام المعلومات والترفيه داخل السيارة (IVI) في وحدة تحكم مركزية واحدة. تعتمد هذه المنصة على Snapdragon Ride Flex System-on-Chip (SoC) من Qualcomm Technologies، مما يُتيح معالجة البيانات من أنظمة IVI و ADAS في وقت واحد، ويُعزز تجربة القيادة بشكل عام.

من خلال دمج وظائف متعددة في وحدة تحكم واحدة، تُساهم منصة xDC في تقليل تكلفة المكونات، مع توفير تجربة قيادة أكثر سلاسة واستجابة.

تُقدم منصة xDC أيضًا ميزة “ADAS confidence view”، التي تجمع بين الرسومات ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد لتزويد السائقين بإشارات مرئية واضحة وبديهية، مما يُساعدهم على التركيز.

ومن الميزات المُلفتة للانتباه في منصة xDC هي قدرتها على دمج معلومات القيادة مع محتوى الترفيه، حيث يُمكن للسائقين والركاب الوصول بسهولة إلى تنبيهات ADAS وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي، وحتى التوصيات المُخصصة بناءً على تفضيلاتهم – كل ذلك دون تشتيت الانتباه.

تعتزم LG و Qualcomm Technologies تطوير المزيد من الحلول المُخصصة التي تُلبي الاحتياجات المُتطورة لشركات صناعة السيارات، بهدف تقديم تقنيات عالية الأداء بتكاليف مُنخفضة.