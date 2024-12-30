شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي من أبل لكتابة الرسائل الإلكترونية.. دليلك خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

طرحت آبل مجموعة من الميزات الجديدة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات الكتابة الجديدة، مع إصدار iOS 18.2، وهي أدوات الكتابة من الذكاء الاصطناعي من آبل مدعومة بـ ChatGPT من OpenAI الذي تم دمجه أيضا في الذكاء الاصطناعي من آبل مع التحديث الأخير.

تشمل أدوات الكتابة من آبل مجموعة من الميزات التي تمكن المستخدمين من كتابة مسودة جديدة، تدقيق أعمالهم، إعادة كتابة النصوص الموجودة، وتلخيص النصوص الطويلة، وغيرها من الأشياء.

تتوفر هذه الأدوات عبر iOS، بما في ذلك في التطبيقات التابعة لجهات خارجية، كذاك يمكن لمستخدمي الآيفون استخدام هذه الأدوات لكتابة رسالة إلكترونية في تطبيق Mail أو تطبيقات مثل Gmail أو Outlook أو تدقيق رسالة قد كتبوها بالفعل أو الحصول على ملخص سريع لرسالة تلقوها.

إليك دليل خطوة بخطوة يمكن لمستخدمي الآيفون اتباعه لكتابة الرسائل الإلكترونية: كيفية ربط الذكاء الاصطناعي من آبل بـ ChatGPT

الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات على جهاز الآيفون.

الخطوة 2: اضغط على خيار الذكاء الاصطناعي من آبل وSiri.

الخطوة 3: مرر لأسفل واضغط على ChatGPT.

الخطوة 4: اضغط على خيار إعداد.

الخطوة 5: اتبع التعليمات على الشاشة لإتمام عملية الإعداد.

كيفية كتابة رسالة باستخدام الذكاء الاصطناعي من آبل على الآيفون

الخطوة 1: افتح تطبيق البريد الإلكتروني الذي تستخدمه لإرسال الرسائل.

الخطوة 2: اضغط على زر إنشاء أو زر الرد.

الخطوة 3: أ) إذا كنت تستخدم Mail من آبل، اضغط على السهم الأيسر أعلى لوحة المفاتيح ثم اضغط على خيار أدوات الكتابة.

ب) إذا كنت تستخدم تطبيقا تابعا لجهات خارجية مثل Gmail أو Outlook، اضغط مطولا على المؤشر على الشاشة واضغط على خيار أدوات الكتابة.

الخطوة 4: مرر لأسفل واضغط على زر إنشاء.

الخطوة 5: في حقل إنشاء مع ChatGPT، قم بوصف الرسالة التي ترغب في أن يكتبها لك ChatGPT.

الخطوة 6: اضغط على السهم المتجه للأعلى بجانب النص.

الخطوة 7: قم بتعديل النص باستخدام خيار إعادة الكتابة أو اقتراح تعديلات محددة.

الخطوة 8: اضغط على زر تم عندما تكون راضيًا عن النتيجة.

الخطوة 9: اضغط على زر إرسال لمشاركة الرسالة.