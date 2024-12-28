نطقت الشهادتين وانتظرت الموت.. ناجٍ من طائرة أذربيجان يروى لحظات الرعب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لحظات من الرعب عاشها أحد الركاب الناجين من طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التى تحطمت فى كازاخستان، الأربعاء الماضى، حيث قال الراكب بحسب “رويترز” إنه سمع دوى انفجار قوى لدى اقتراب الطائرة من وجهتها في مدينة غروزنى فى الشيشان.

وقال الراكب الذى يدعى سوبهونكول رحيموف لـ”رويترز” من المستشفى: “بعد الانفجار اعتقدت أن الطائرة ستتحطم”، مضيفا أنه بدأ فى الدعاء والاستعداد للموت بعد سماع دوى انفجار.

وأضاف رحيموف أن “الطائرة بدأت فى الترنح بعد دوى الانفجار”.

وكان رحيموف قد ظهر في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعى، يوثق اللحظات الأخيرة للطائرة قبل تحطمها فى كازاخستان.

وظهر رحيموف في الفيديو وهو يصور نفسه عن طريق “السلفى”، ويردد: “الله أكبر. الله أكبر” وينطق الشهادتين، قبل أن يظهر بعض ركاب الطائرة الآخرين وهم في حالة من الرعب ويترقبون هبوط الطائرة التى تحطمت بعد ثوان.

وسقطت الطائرة بعد أن حولت مسارها من منطقة جنوبي روسيا، تنتشر فيها أنظمة الدفاع الجوى التى تستخدم فى إسقاط الطائرات المسيّرة الأوكرانية.

وكان راكب آخر يدعى زاور محمدوف قد أكد فى فيديو تحدث فيه مع “روسيا اليوم”، أنه “كانت هناك فرقعة قوية في الطائرة، تكررت مرتين، بعدها تبين لنا أن الطائرة متجهة للسقوط الحتمي”.

وقد لقى عن 38 شخصا مصرعهم فى هذه الواقعة، بينما نجا 29.

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