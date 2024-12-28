شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يستعين بالأهلى من أجل عبور لقاء المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، بمواجهة الأهلى لدراسة المصرى البورسعيدى بشكل كامل، قبل المواجهة المقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

ويعكف أيمن الرمادى على دراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق البورسعيدى، من أجل وضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة، خاصة فى ظل تساوى الفريقين بنفس الرصيد.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة التركيز فى كل دقيقة فى المباراة من أجل استغلال كل الفرص التى تتيح لهم لتسجيلها، كما حذر المدافعين من التحولات الهجومية للمصرى عن طريق الثنائى محمد الشامى وفخر الدين بن يوسف.

من جانب آخر، قد تعرض أحمد هانى لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلى التي حسمها سيراميكا لصالحه بعدما قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين ليصل للنقطة 11 في المركز الخامس بترتيب الدورى.

وأظهر الكشف الطبي الذى خضع له اللاعب عن تعرضه لكدمة قوية في عظمة الساق تسبب في عدم استطاعته استكمال المباراة، وستكشف الأيام المقبلة قدرة اللاعب من عدمها على اللحاق بمباراة المصرى البورسعيدى.

وانتزع فريق سيراميكا ثلاث نقاط ثمينة، بعدما حول تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، على البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، تقدم البنك الأهلي أولا بهدف سجله أسامة فيصل في الدقيقة 42، قبل أن يضيف سيراميكا الهدفين الأول والثاني عن طريق رجب نبيل ومروان عثمان في الدقيقتين 76 و78 على الترتيب.