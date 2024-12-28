تفعيل خطط الطوارئ في البيرو بعد تسجيل اضرار جسيمة نتيجة الأمواج العاتية التي ضرب الساحل الشمالي

ضربت أمواج قوية بلغ ارتفاعها 6 أمتار، الساحل الشمالي للبيرو، ما تسبب في أضرار جسيمة للشواطئ والبنية الأساسية للصيد والمنازل في مناطق عدة.

ودفع ارتفاع الأمواج، السلطات المحلية إلى تفعيل خطط الطوارئ، للحد من تأثيرها الظاهرة على السكان والبنية التحتية الساحلية.

وأغلقت المديرية العامة للقيادة وخفر السواحل في البلاد 26 ميناء وخليجا لضمان السلامة، وحثت على الالتزام بالتدابير الوقائية.

ونصحت الجهات المختصة، السكان في المناطق المتضررة باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب الأنشطة في البحر وخاصة على الشواطئ والموانئ، كما نصحت الصيادين بتوخي الحذر.