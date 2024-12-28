برنامج الأغذية العالمي: نقص الغذاء والمأوى يوقف حياة 2 مليون في غزة

ذكر برنامج الأغذية العالمي إن "حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة توقفت مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى"، في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من 14 شهراً.

واوضح البرنامج الأممي في بيان، بانه "رغم بذلنا قصارى جهدنا لتقديم المساعدات المنقذة للحياة في غزة، فمن المستحيل تلبية الاحتياجات في ظل السيناريو الحالي من الصراع وانعدام الأمن والقيود".

وشدد على أن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة تأخر كثيراً، فيما توقفت الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى".