أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه لرئيس أذربيجان إلهام علييف في ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية.

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين قدم لرئيس أذربيجان اعتذارا عن حادث إصابة الطائرة الأذربيجانية المأساوي في أجواء روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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