استمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة الجوية في عدّة مطارات بريطانية بسبب الضباب الكثيف

استمرت القيود المفروضة على حركة الملاحة الجوية في عدّة مطارات بريطانية كبيرة بسبب الضباب الكثيف وبحسب الخدمة الوطنية للملاحة الجوية (NATS، تبقى هذه القيود الموقتة "سارية في المواقع حيث تنخفض الرؤية". ويعدّ مطارا غاتويك (لندن) ومانشستر، وهما ثاني وثالث أكثر المطارات نشاطا في البلد، من الأكثر تأثّرا بهذه الاضطرابات. واكد ناطق باسم مطار غاتويك في تصريحات لوكالة فرانس برس إنه نظرا إلى "سوء الرؤية"، سيتمّ "على الأرجح" تأخير بعض الرحلات طوال اليوم. وأمس ألغيت عشرات الرحلات انطلاقا من مطارات مانشستر وغاتويك وهيثرو (لندن) وأُخّرت مئات الرحلات الأخرى.

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