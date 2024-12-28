شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تحد جديد من نصوحى لفريقى الحضرى وسارة حسنين.. وأحمد فتحى يشارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى عمرو نصوحى مقدم برنامج "كابيتانو مصر"، تحديا جديدا بين فريقى عصام الحضرى "إيهاب جلال" وسارة حسنين "أبو رجيلة" بمشاركة أحمد فتحى.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب فى الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين فى إظهار مواهب قوية فى كرة القدم والتى تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه فى حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضى، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.