الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدير مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة، د. حسام أبو صفية، بعد ليلة من اقتحامه وحرق وتدمير معظم أقسامه.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت، أن المرضى والمصابين الذين تم إجلائهم قسرا من “كمال عدوان” إلى المستشفى الإندونيسي عاشوا “ليلةً قاسية” في وضع مزري وصعب للغاية، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا غطاء ولا طعام ولا مستلزمات.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مستشفى كمال عدوان أمس/ الجمعة/ بعد ساعات من حصاره، وأحرقت مرافقه ونكّلت بالمتواجدين داخله من مرضى ومصابين وكادر طبي، قبل أن تعتقل عددا منهم، وتُجبر آخرين على خلع ملابسهم في البرد الشديد والإخلاء القسري بالتزامن مع إطلاق نار وقصف بمحيطه.

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