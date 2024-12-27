شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 – 12 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 – 12 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، فيفا: منتخب مصر فى عام الصحوة مع حسام حسن.

فيفا: منتخب مصر فى عام الصحوة مع حسام حسن

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريراً مطولاً عن منتخب مصر في عام 2024، جاء بعنوان "منتخب مصر في عام الصحوة مع حسام حسن"، ويرصد التقرير البداية المتعثرة ثم العودة الاستثنائية، مشيرا إلى أن حسام حسن يطمح للسير على خطى محمود الجوهري وحسن شحاتة للعودة لزعامة أفريقيا، والتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة.

طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن الأهلي أمام إنبى بسبب الأمامية

يتواصل غياب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام إنبى الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في ظل استمرار معاناته من الإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي، حيث غاب اللاعب مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا بجانب مباراة المصري الأخيرة بالدوري.

الزمالك يعلن عن قميصه الجديد: الأبيض هويتنا والفارس شعارنا.. صور

أعلن نادى الزمالك عن القميص الجديد للفرق الرياضية لموسم 2024 - 2025، ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء صورًا للقميص الجديد شارك فيها بعض لاعبى الفريق، مثل عمر جابر وأحمد حمدى وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافى، كما شارك فى التصوير بالقميص الجديد أحمد الأحمر، ونجوم من فرق السيدات.

تعرف على الأندية المُشاركة فى دور الـ32 بكأس مصر قبل سحب القرعة غداً

يسحب اتحاد الكرة ، فى الثانية عشرة ظهر غدٍ السبت، قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الجارى 2024 - 2025 بمشاركة مندوبى الأندية المشاركة فى هذا الدور.

سيف الدين الجزيرى يصدم الزمالك بـ"أزمة المستحقات".. اعرف آخر التطورات

تصاعدت أزمة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك في ظل تصريحات وكيل أعماله، والمطالبة بمستحقاته المتأخرة التي وصلت لسبعة أشهر.

عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي يتعرض لحادث سيارة

كشف عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن للنادي الاهلي ، عن تعرضه لحادث سيارة بسيط منذ قليل. ونشر اللاعب عبر حسابه على انستجرام صور لآثار الحادث علي سيارته.

الأهلي يكتسح الطيران 8 - 0 ويواصل صدارة دورى الكرة النسائية

اكتسح فريق الأهلى للكرة النسائية نظيره الطيران بثمانية أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من دورى الكرة النسائية.