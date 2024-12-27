انت الان تتابع خبر الحيدري يوضح بشأن مذكرة استقدام أحد النواب بناءً على شكوى منه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحيدري في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً، وهو محاولة لتضليل الرأي العام نشرته وكالة إعلامية مدفوعة الأجر معروفة بعداواتها الشخصية مع النائب باسم خشان، وان الكتاب الصادر من جهاز الإدعاء العام هو لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير عام تربية البصرة بسبب إستغلاله منصبه لتحقيق مكاسب شخصية".



وأضاف: "ندعو الجميع لتحري الدقة والابتعاد عن ترويج الأكاذيب".

